В Польше начали собирать деньги на покупку Гавайев

На польской платформе Zrzutka объявили сбор средств на покупку американского штата Гавайи в ответ на притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию. Внимание на это обратило РИА Новости.

Цель сбора - один миллион злотых (около 250 тысяч долларов). В описании к сбору Гавайи предлагается присоединить к Польше в качестве 17-го воеводства.

«Если Дональд Трамп хочет купить Гренландию, то мы, как амбициозная нация, стоим еще большего! Представьте себе Гавайи как неотъемлемую часть Польши - курортная экономическая зона Польши», - заявили организаторы сбора.

В 2019 году во время своего первого президентского срока Трамп впервые предложил купить Гренландию у Дании. Эта идея была отвергнута как датчанами, так и самими гренландцами. Перед своей инаугурацией в 2025 году Трамп назвал «абсолютной необходимостью» контроль США над Гренландией. Он сказал, что это нужно для «национальной безопасности и свободы во всем мире». Гренландский премьер Муте Эгеде после этого заявил, что Гренландия «не продается».

Позже в МИД Дании заявили, что Копенгаген признает интересы безопасности Вашингтона в Арктике. В Осло подчеркнули, что в тесном сотрудничестве с Гренландией власти страны готовы продолжить переговоры с Трампом, чтобы «обеспечить законные американские интересы». Некоторые комментаторы предположили, что США могут склонить Гренландию к идее «суверенной независимости в партнерстве со Штатам», которые помогли бы Гренландии с разработкой природных ресурсов.