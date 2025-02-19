Зачем Макрон собрал в среду очередной провальный мини-саммит

Российско-американская встреча в Саудовской Аравии усугубила хаос в Евросоюзе. На среду президент Франции Эмманюэль Макрон позвал в Париж лидеров "нескольких европейских и не европейских государств" и объявил о планах переговорить с представителями всех входящих в "европейскую семью" 27 стран до конца недели.

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Среди приглашенных - представители Норвегии, Канады, Прибалтики, Чехии, Греции, Финляндии, Румынии, Швеции и Бельгии. Ранее в Елисейском дворце французский руководитель уже обсуждал с лично отобранными им лидерами восьми государств Европы вопрос о возможной отправке иностранного контингента на Украину и планы будущего противостояния с США. Но получил жесткую отповедь. В итоге Макрон внезапно сообщил, что "никогда не объявлял о направлении на Украину войск из Франции". И добавил, что "Франция не ведет подготовку к отправке войск". После чего повестка намеченного на среду мини-саммита стала еще более мутной.

Но очевидно, что помимо антироссийского она будет носить выраженный "антитрамповский" характер. Как заявил на днях на условиях анонимности один из европейских чиновников, "в Брюсселе снова считают Штаты геополитическим противником". Столь же определенно высказалась глава европейского МИД Кая Каллас: "Нужно продолжать помогать Киеву, а не обсуждать поддержание мира". На фоне предпринятых Белым домом шагов добиться мирного соглашения на Украине выступление Каллас выглядит демонстративно враждебным американским планам. В среду постоянные представители Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций против Москвы, что многие сочли наглядным европейским ответом на результаты американо-российских переговоров в Саудовской Аравии.

Стало известно, зачем Макрон хочет позвонить Путину

Сама того не желая, Европа включилась в навязанную ей Трампом игру и теперь не имеет ни малейшего шанса избежать стратегического поражения. Заставив "ястребов" Старого света поверить в возможность сближения Москвы и Вашингтона, президент США убил несколько "зайцев".

Во-первых, заставил европейскую верхушку начать сбор средств на помощь Киеву, чего в Брюсселе долгое время избегали в расчете, что США продолжат финансировать Украину. Теперь же власти Евросоюза экстренно готовят крупнейший для Старого света пакет помощи Киеву на сумму в 6 миллиардов евро с возможностью его увеличения до 10 миллиардов. И объявляют о готовности в новой, подстроенной Трампом реальности, и дальше делиться своими арсеналами с Украиной. В то время, как США готовы остаться поставщиком вооружений для Киева, но платить за них станут европейские, а не американские налогоплательщики. Как сообщил премьер Венгрии, "в Евросоюзе уже обсуждают какая страна и сколько будет платить Украине после прекращения финансовой поддержки со стороны Вашингтона".

Во-вторых, Трамп заставил Зеленского пообещать США полезные ископаемые Украины в качестве компенсации за уже отправленную ранее помощь. Глава Белого дома просто назвал желаемую сумму - 500 миллиардов долларов и на Украине ее никто не оспорил. Тогда как Европе осталась лишь "честь" давать деньги украинцам, не рассчитывая на возмещение расходов, что вряд ли улучшит экономическое положение Старого Света.

В-третьих, российско-американское сближение заставило европейские правительства заволноваться в отношении собственной обороноспособности. На фоне разговоров о возможном выводе американских войск из Старого Света в странах Евросоюза смиренно приняли требование Трампа об увеличении военных бюджетов в рамках НАТО до трех, а в будущем, возможно, до 5 процентов ВВП. Чего Белый дом давно добивался. При заключении мирного соглашения по Украине расходы на содержание и размещение в этой стране иностранных войск будет нести опять же общеевропейский бюджет.

Начав диалог с Москвой, Трамп добился раскола Европы, где часть стран надеется противостоять планам Вашингтона, тогда как другие выступают против любой конфронтации с США. Даже в том случае, если Трамп продолжит в одиночку вести переговоры о прекращении конфликта на Украине, Европе предстоит оплачивать и обеспечивать конечный результат соглашений, в принятии которых она участия не принимала.

Перед очередным мини-саммитом в Париже Макрон признал: европейцы хотят, чтобы за их будущими гарантиями безопасности Киеву стояла поддержка со стороны Вашингтона. Чего нынешний президент Франции обеспечить не в состоянии. Дипломатические усилия Макрона, имеющие антитрамповский характер, усугубили брожение в европейских ряда, заставив страны Евросоюза активно выбирать, с кем они остаются. О сохранении былого европейского консенсуса речь больше не идет. Брошенный Трампом камень в щедро покрытую ряской европейскую сточную воду вызвал не рябь - шторм, подняв волну, укротить, тем более подчинить которую Елисейский дворец не в состоянии. А потому суетливые попытки Макрона с помощью мини-саммитов занять место общеевропейского лидера, способного противостоять проектам Трампа, выглядят "возней в песочнице", за пределы которой французскому лидеру вход заказан.