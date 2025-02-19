Зеленский рассказал, кто будет финансировать ВСУ вместо США

Владимир Зеленский заявил, что уже начал переговоры с лидерами Евросоюза по поводу замены американского финансирования ВСУ. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, которую транслировали украинские СМИ.

Зеленский выразил уверенность, что европейские страны будут готовы финансировать ВСУ, если США прекратят помощь. Также он опроверг заявления президента США Дональда Трампа, что Штаты предоставили Украине 500 миллиардов долларов помощи.

«У нас совершенно разные цифры», - сказал Зеленский.

Он заявил, что конфликт обошелся Украине в 320 миллиардов долларов, 120 миллиардов из которых заплатили сами украинцы, а еще 200 миллиардов - США и Европа. По данным Зеленского, всего США предоставили Украине около 67 миллиардов долларов оружием и 31,5 миллиарда в качестве прямой финансовой помощи в бюджет.

«Были также отдельные программы, безусловно, мы благодарны за гуманитарную помощь, но нельзя утверждать, что общая стоимость помощи составляла 500 миллиардов долларов, и требовать их возврата минералами или чем-то другим. Это несерьезный разговор», - заявил Зеленский.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в Брюсселе уже обсуждают, какая страна и сколько денег будет предоставлять Украине после того, как США прекратят финансирование. По словам Орбана, Брюссель хочет, чтобы Венгрия предоставляла Украине по 500 миллионов евро в год. Политик подчеркнул, что «об этом не может быть и речи».