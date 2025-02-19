Здание генконсульства Украины во Вроцлаве забросали яйцами

Здание генконсульства Украины во Вроцлаве в Польше забросали яйцами и облили краской. Об этом сообщил телеканал TVN24.

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По его данным, в результате инцидента пострадал фасад здания.

На месте работает полиция.

Украинцы начали массово покидать Польшу

Как сообщается, в понедельник во Вроцлаве проводилась встреча с военнослужащими националистического полка "Азов" ВСУ (признан террористической организацией в РФ). Мероприятие было организовано украинским генконсульством.