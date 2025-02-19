Ракеты для американских систем ПВО Patriot у Украины заканчиваются. Об этом сказал глава киевского режима Владимир Зеленский.

США при Дональде Трампе не утверждали новой пакет военной помощи Украине. Продолжались исключительно поставки, утвержденные еще администрацией Джо Байдена.

«Когда 5 утра, и командующий мне звонит по телефону и говорит — под этим городом у нас нет ракет для систем Patriot. Он говорит — сейчас идет 8 ракет на приближение, но у нас нет ракет», — пояснил Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что что его рейтинг сегодня 57% и выше. Таким образом он ответил на слова президента США Дональда Трампа о 4%-м рейтинге и необходимости провести выборы.