В Германии блокируется жизнь городов из-за забастовки работников сферы услуг

В Германии в ближайшие дни в различных районах пройдут забастовки. Глава профсоюза работников сферы услуг Verdi Франк Вернеке сообщил, что второй раунд по тарифам для более чем 2,5 миллионов работников федеральных и местных органов власти остался без согласования. Работодатели не сделали предложения, сообщает портал br.de.

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Граждане столкнутся с большими трудностями. Не будут работать государственные органы, детские сады, вывозиться мусор. Профсоюзы Verdi и ассоциация государственных служащих объявили, что в течение следующих трех недель пройдут предупредительные забастовки и акции протеста по всей стране.

По словам главы Verdi Вернеке, работодатели отказываются от предложения. Никаких уступок по вопросу заработной платы и улучшения условий труда не было. Профсоюзы требуют повышения зарплаты на восемь процентов, но не менее чем на 350 евро в месяц. В то же время они хотят договориться о трех дополнительных выходных. Сотрудники должны иметь гибкий учет рабочего времени и сами решать, хотят ли они получить оплату за сверхурочную работу или накапливать ее для последующих выплат.