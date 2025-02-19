МI-6 создает новый «Тройственный союз» в противовес «американской угрозе»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Турцию «идеальным местом» для возможных переговоров РФ и США, в том числе на уровне лидеров.

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«Начался процесс диалога между РФ и США. Наша страна стала бы идеальным местом для проведения переговоров между Россией и США», — заявил турецкий лидер на пресс-конференции с Владимиром Зеленским во вторник в Анкаре.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что Турция должна стать одним из гарантов безопасности Украины.

Понять обоих можно. Украину исключили из переговорного процесса, дав понять, что все решат за нее, и Зеленский на каждом шагу подчеркивает, что не признает этих решений, пытаясь демонстрировать, что может обсуждать судьбу Украины с кем-то еще. Эрдоган же давно и бесповоротно потерял статус переговорщика, но отчаянно пытается его вернуть, ему тоже обидно, что все происходит без него.

Вопрос в том, что это: просто пиар, просто заявления или же они и попытка сорвать росийско-американские соглашения? Очевидно, что желающих сделать это немало и в Европе, которая тоже считает себя «обделенными», особенно — в Британии, которую с уходом администрации Джо Байдена в США можно считать главным «ястребом» Запада по вопросу Украины.

Неслучайно, как утверждают СМИ, одновременно с Зеленским в Анкару прибыл глава британской разведки МI-6 Ричард Мур с целью провести ряд встреч как публичных, так и не публичных, в том числе, с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, президентом Реджепом Эрдоганом, а также с Владимиром Зеленским. А это уже серьезно.

О том, что Британия выстраивает геополитическую ось с Турцией и Украиной, эксперты говорят давно. Теперь пришло время этой оси заявить о себе какими-то конкретными действиями?

— Реджеп Эрдоган, конечно, хотел бы, чтобы Турция стала одной из переговорных площадок по разрешению украинского кризиса, — считает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. — А учитывая, как усилились за последние недели разногласия в треугольнике США-Европа-Украина у вовлеченных сторон может быть необходимость и в нескольких переговорных площадках, работающих параллельно друг другу. Поэтому тактика Анкары — периодически напоминать о своих возможностях в этом плане — вполне логична.

«СП»: О чем Зеленский и Эрдоган могли говорить?

— Учитывая, что давление на Киев со стороны США сейчас усилилось, Владимиру Зеленскому важно продемонстрировать (в том числе, внутренней аудитории), что он поддерживает контакт с важными международными игроками. Даже если публичная информация именно о двусторонней повестке украино-турецких переговоров связана, в том числе, с нейтральными сюжетами, например, о подписании соглашения о сотрудничестве по вопросам образования и меморандума о взаимодействии в сфере медиа и стратегической коммуникации, для Киева важно подчеркивать сам факт таких контактов. Кроме того, Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский и не скрывали, что ситуация, связанная с украинским кризисом, на этих переговорах обсуждалась достаточно подробно.

Также стоит отметить, что проблемой для Киева в случае дальнейшего усиления напряженности с США становится получение необходимой для ВСУ разведывательной информации. Понятно, что у Турции в этом смысле меньше возможностей, чем у Вашингтона. Но нельзя исключать, что Зеленский мог предлагать Эрдогану какие-то встречные шаги в случае расширения взаимодействия спецслужб двух стран.

«СП»: Дата выбрана неслучайно? Демонстративный демарш - провести переговоры в тот же день, что и Россия с Америкой? Как к этому отнесется Трамп? Эрдоган не боится обострения?

— Дональд Трамп в любом случае будет неоднократно чередовать жесткую риторику и примирительные жесты в отношениях с ведущими партнерами, в том числе, с Турцией. Можно в очередной раз вспомнить, как в свой первый президентский срок Трамп в октябре 2019 года заявлял о готовности «уничтожить» экономику Турции в том случае, если та «перейдет черту», а уже около месяца спустя проводил вполне прагматичные переговоры с Эрдоганом. В ситуации же, когда разногласия между Вашингтоном и Киевом усилились, Анкаре в отношениях с США вполне выгодно подчеркивать, что у нее есть собственные возможности влияния на Зеленского.

«СП»: По словам Зеленского, Турция должна стать одним из гарантов безопасности Украины. Он сам в это верит?

— Понятно, что Анкара не будет брать на себя обязательства, которые могли бы предполагать ее вовлечение в прямое противостояние с Россией на новых витках конфликта Москва-Киев.

С другой стороны, слишком серьезное ослабление Украины Турции тоже не выгодно. То есть, какие-то новые договоренности, затрагивающие сферу безопасности, между Киевом и Анкарой вполне могут заключаться — например, в области военно-технического сотрудничества или того же взаимодействия спецслужб.

«СП»: В это же время в Турцию примчался Ричард Мур. Зачем? Была ли у него встреча с Эрдоганом и Зеленским?

— Ричард Мур действительно важная фигура в рамках работы Лондона как с Восточной Европой, так и с Турцией. Как известно, он в течение нескольких лет занимал пост британского посла в Анкаре. Понятно, что для Зеленского сейчас важна поддержка со стороны Соединенного Королевства, а для самого британского правительства возможность влиять на Киев — один из факторов укрепления своих переговорных позиций в рамках диалога с Вашингтоном. Как известно, британский премьер Кир Стармер скоро должен посетить США. Так что экстренные контакты между Киевом и руководством британских спецслужб вполне возможны.

«СП»: В Европе сейчас явно формируется коалиция «обиженных» или «антитрампистов», и Зеленский, очевидно может повышать ставки, рассчитывая на ее поддержку. Лондон и Анкара рассчитывают на некое лидерство в ней? Или они что-то задумали «на троих»? Какую роль они могут сыграть в переговорном процессе или его срыве?

— И Лондон, и Анкара, конечно, будут стремиться подчеркивать свои возможности по влиянию на Киев. При этом их тактика, конечно, будет различаться. Хотя бы потому, что для Турции важны контакты как с Москвой, так и с Киевом. А у Великобритании явно нет особых надежд на скорую «оттепель» в рамках отношений с Россией, а значит, Лондон может более открыто обозначать прямую поддержку Украины.

В рамках своих интересов, Киев, конечно, будет добиваться практических шагов в свою поддержку от ведущих европейских государств. Чем активнее будет эта поддержка, тем больше у Зеленского будет возможностей и в рамках переговоров с США.

В целом же, разногласия между Вашингтоном, европейскими державами и Киевом могут сделать переговорный процесс по ситуации вокруг Украины еще более длительным. Впрочем, пока и без этого рано надеяться, что переговоры будут быстрыми. В рамках диалога Россия-США тоже весьма вероятны периоды усиления разногласий.

— Представляется очевидным, что в процессе урегулирования украинского конфликта европейские государства будут стараться играть свою собственную игру, — убежден доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.

— И есть все основания полагать, что роль лидера в этой альтернативной попытке возьмет на себя Великобритания, что объясняется двумя факторами. Первый — создание противовеса американскому подходу к урегулированию конфликта, второй — тесная взаимосвязь украинской верхушки с британскими элитой и спецслужбами.

Переговорная площадка должна быть нейтральной. Но место, где будут проходить переговоры - на территории Саудовской Аравии, Турции или где-либо ещё, имеет важное значение и повышает международный престиж принимающей стороны. В этой связи, интерес Эрдогана вполне объясним. Зеленский же приехал в Турцию, потому что в Эр-Рияде его никто и не ждал. Однако эффект от встречи в Эр-Рияде оказался более существенным, чем событие в Турции, в том числе, и медийный…