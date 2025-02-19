Зеленский предупредил, что «поменять его не получится»

Владимир Зеленский, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что его рейтинг на Украине составляет всего четыре процента, заметил, что прямо сейчас его сменить «не получится». Об этом пишет RT.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Владимира Зеленского крайне низкий рейтинг, всего 4%, и Киеву придется провести выборы, чтобы получить место за столом переговоров России и США.

В свою очередь Владимир Зеленский, комментируя слова Трампа, подчеркнул, что его рейтинг куда выше, и президент США стал жертвой дезинформации.

«Сегодня вышел рейтинг Киевского международного института социологии с 57% доверия ко мне… Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — то прямо сейчас никак не получится», - подчеркнул он.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако выборы президента Украины не состоялись из-за введенного в стране военного положения. А сам Зеленский заявлял, что «украинцы не хотят выборов».