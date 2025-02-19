Бывший посол США в РФ раскрыл, какие Вашингтон предложил России условия

Бывший американский посол в РФ Майкл Макфол заявил, что власти США, вероятно, пообещали России серию уступок. Об этом он написал в соцсети X.

Переговоры РФ и США прошли в Саудовской Аравии 18 февраля. Член российской делегации, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча прошла «неплохо». В Госдепе сообщили, что стороны договорились «устранить факторы, вызывающие раздражение в двусторонних отношениях».

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что на переговорах в Эр-Рияде РФ и США «не просто слушали, но и слышали друг друга». Представители США подчеркнули, что для разрешения украинского кризиса «недостаточно одного звонка, одной встречи», но в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед.

«Команда Трампа якобы предложила 1) украинскую территорию, (2) отказ от членства Украины в НАТО, (3) отсутствие американских солдат на Украине, (4) вывод американских солдат из Европы, в том числе из приграничных государств, и (5) ослабление санкций. Ответное предложение [президента РФ Владимира] Путина - ничего», - заявил Макфол.

Он добавил, что не выступает против переговоров Лаврова с главой Госдепартамента США Марко Рубио, но хочет, чтобы результат этих переговоров был значимым.