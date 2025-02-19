На Украине хотят создать «правительство спасения» для Зеленского

Депутат Верховной рады от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович заявил о том, что Украина нуждается в правительстве национального спасения для легитимности власти на международной арене. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Владимира Зеленского было три года на решение украинского конфликта. Он также указал на крайне низкий рейтинг действующей украинской власти и заметил, что Киеву придется провести выборы, чтобы получить место за столом переговоров России и США.

По мнению народного депутата Владимира Вятровича, Зеленский должен изменить ситуацию, и для этого ему необходимо быть лидером, который способен «объединять и вести за собой не только за пределами страны, но и в нашем государстве»

«Речь идет о правительстве национального спасения, которое должно объединить все украинские силы, отвергнуть обвинения в отсутствии легитимности украинской власти за рубежом и вернуть доверие внутри», - приводятся слова Вятровича в партийном Telegram-канале.

При этом срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако выборы президента не состоялись из-за введенного в стране военного положения. А сам Зеленский заявлял, что голосование сейчас «несвоевременно» и «украинцы не хотят выборов».