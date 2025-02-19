Президент Финляндии Александр Стубб в интервью журналу Foreign Policy (FP) призвал дать власть странам глобального Юга для развития многополярности.

«Меня поражает, что ООН, которая должна поддерживать мир, но, к сожалению, терпит неудачу, не имеет в Совете безопасности ни одного члена из Латинской Америки, из Африки, а из Азии только Китай. Пора реформировать это», — поделился Стубб.

По его мнению, ключевыми игроками станут Индия, Саудовская Аравия, Нигерия, Кения, Южная Африка, Аргентина, Бразилия и Мексика, и именно они будут определять напряженность между глобальным Востоком и глобальным Западом.

До этого лидер партии «Народный союз освобождения Гваделупы» (UPLG) Жан-Жакоб Бисеп заявил, что БРИКС бросает вызов старому мировому порядку, в первую очередь — мировой валютной системе.