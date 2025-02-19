Чехия перестанет принимать украинских беженцев на льготных основаниях

Глава чешского МВД Вит Ракушан заявил, что с момента прекращения огня на Украине ни один украинец больше не сможет получить временную защиту в Чехии. Об этом сообщает Novinky.cz.

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По словам Ракушана, власти Чехии хотят предотвратить вторую волну беженцев - украинских мужчин, которые хотели бы воссоединиться со своими семьями, уже проживающими в Чехии. В результате этим украинцам придется подавать заявления на получение вида на жительство, как и другим иностранцам.

Процесс получения ВНЖ по мотиву воссоединения семьи может занять до нескольких лет. Заявление может быть как принято, так и отклонено.

Как заявил министр, вне зависимости от того, как закончится украинский кризис, после его завершения ни один украинец не сможет приехать в Чехию в рамках института временной защиты.

Сейчас украинские беженцы могут легально жить в Чехии в рамках механизма временной защиты, которая обычно продлевается на год. На следующий день после завершения конфликта этот механизм перестанет действовать, но живущие в стране украинцы смогут остаться в Чехии в течение определенного периода времени - года или полутора лет, указал министр. За это время им нужно будет оформить ВНЖ на обычных основаниях - работа, учеба или личная жизнь.

Ракушан сообщил со ссылкой на опросы, что в Чехии хотели бы остаться 50 процентов живущих в стране украинских беженцев. По его словам, речь идет о числе примерно в 200 тысяч человек.

«Это ситуация, с которой мы точно смогли бы справиться», - подчеркнул министр.

Он добавил, что Чехия и Польша работают над совместным документом, согласно которому временную защиту для украинцев сразу после завершения конфликта предлагается отменить по всему ЕС.

Осенью 2024 года Владимир Зеленский сообщил, что власти стран ЕС планируют заставить украинцев, не работающих в Европе, вернуться на Украину. По его словам, в Германии как минимум 300 тысяч из 1,1 миллиона украинцев нигде не работают и «даже не пытаются трудоустроиться».