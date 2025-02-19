Орбан заявил о планах ЕС заставить Венгрию заплатить Украине из-за Трампа
Европейский союз (ЕС) хочет заставить Венгрию заплатить Украине 500 миллионов евро для экономического восстановления постсоветской республики из-за планов президента США Дональда Трампа прекратить финансовую помощь республике, однако Будапешт не согласится на подобное.
Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает газета Magyar Nemzet.
Орбан добавил, что европейские бюрократы уже высчитывают, сколько каждая из стран сообщества должна будет выделить денег Украине из-за смены политики администрации Трампа.