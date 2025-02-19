Орбан заявил о планах ЕС заставить Венгрию заплатить Украине из-за Трампа

Европейский союз (ЕС) хочет заставить Венгрию заплатить Украине 500 миллионов евро для экономического восстановления постсоветской республики из-за планов президента США Дональда Трампа прекратить финансовую помощь республике, однако Будапешт не согласится на подобное.

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Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает газета Magyar Nemzet.

Орбан добавил, что европейские бюрократы уже высчитывают, сколько каждая из стран сообщества должна будет выделить денег Украине из-за смены политики администрации Трампа.