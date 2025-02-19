Глава Украины Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть свой пост, но при условии, что страну примут в НАТО и Евросоюз.

Об этом сообщили журналисты.

«Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я буду больше не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну», — передает Bild слова Зеленского.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил, что после завершения своего президентского срока Владимир Зеленский может занять высокооплачиваемую должность в одном из университетов Великобритании. Дубинский отметил, что такой шаг позволит Британии обеспечить защиту действующему главе Украины.