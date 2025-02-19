DPA отозвало новость о том, что сестра Усманова владеет яхтой Dilbar

Германское информационное агентство DPA отозвало свою статью, в которой утверждалось, что сестра бизнесмена Алишера Усманова - Гульбахор Исмаилова - является владелицей яхты Dilbar. Подобное утверждение использовалось Советом ЕС для обоснования санкций против Исмаиловой и обысков, проведенных правоохранительными органами Германии на яхте в 2022 году, заявил ТАСС представитель бизнесмена.

Источником для статьи DPA стало соответствующее заявление Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ (BKA), опубликованное в соцсети X 13 апреля 2022 года. В нем Исмаилову назвали владелицей яхты Dilbar. В апреле того же года Совет ЕС ввел санкции против Исмаиловой, основываясь на утверждениях о том, что она владеет этим судном и недвижимостью в Европе в интересах Усманова, пояснил представитель бизнесмена.

"В своих твитах BKA заявляло, что идентифицировало Гульбахор Исмаилову как собственницу яхты Dilbar по итогам "тщательного расследования" и что Министерство финансов Германии и другие ведомства "добились в Брюсселе включения [Исмаиловой] в санкционный список". Однако после получения от адвокатов Исмаиловой требования прекратить распространение ложного заявления BKA удалило посты и обязалось больше не делать подобных заявлений", - рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что 17 и 18 февраля 2025 года DPA распространило среди своих медиапартнеров в ФРГ и других странах сообщение об отзыве новости от 13 апреля 2022 года со ссылкой на отказ BKA от своего заявления и рекомендовало им также удалить публикацию "во избежание правового спора". В настоящий момент новости исчезли с сайтов таких изданий, как Frankfurter Allgemeine Zeitung, Suddeutsche Zeitung, Zeit, Neue Osnabrucker Zeitung и других.

Представители Усманова и Исмаиловой неоднократно заявляли о том, что яхта Dilbar находится в безотзывном трасте, учрежденном Усмановым много лет назад в целях планирования наследства. Ни Усманов, ни Исмаилова не имели и не имеют каких-либо прав на активы траста, не могут распоряжаться ими или осуществлять в отношении них какой-либо контроль, поскольку все права принадлежат его доверительному управляющему, подчеркнул представитель бизнесмена.