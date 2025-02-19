Боррель заявил о "несогласованном разводе" в отношениях США и ЕС

Бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в отношениях США и Европы происходит "несогласованный развод".

По его версии, президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу "не нравится политическая и социальная модель Европы".

"Происходит несогласованный развод между двумя берегами Атлантического океана, глубокий и идеологический развод", - сказал экс-дипломат в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

Боррель также считает, что следовало дать "больше оружия" украинцам. Что касается заинтересованности Вашингтона в получении редкоземельных элементов с Украины, экс-глава дипломатии ЕС назвал это грабежом.