Президент Украины Владимир Зеленский может организовать масштабные провокации, чтобы сорвать переговоры между главой Белого дома Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Киев может пойти на теракты против высокопоставленных военных и политиков в РФ, а также спровоцировать ядерную диверсию на АЭС России и Украины, обвинив в этом Москву.

Зеленский на фоне возможных переговоров Путина и Трампа и накануне вероятных выборов на Украине может совершить несколько злодеяний, которые могут похоронить достигнутые соглашения. К ним можно отнести ядерную диверсию на АЭС России и Украины, обвинив при этом РФ, теракты против высокопоставленных военнослужащих и государственных деятелей России. В-третьих, Зеленский может организовать нечто похожее на Курск в других регионах, что приведет к эскалации конфликта и привлечению большего количества войск РФ, — пояснил Матвийчук.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский делает противоречивые заявления на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде. По его словам, политическую волю проявили Москва и Вашингтон, теперь важна политическая воля Киева.