Глава МИД Бразилии Виэйра назвал Путина желанным гостем на саммите БРИКС

Глава министерства иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра заявил испанской газете El País, что президент РФ Владимир Путин является желанным гостем на саммите БРИКС, который состоится в июле в Рио-де-Жанейро.

В Бразилии захотели увидеть Путина на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро
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«Если он хочет, то может приехать, все главы государств-членов являются желанными», — отметил министр.

Говоря о приоритетах председательства Бразилии в БРИКС, глава МИД выделил сотрудничество в области образования и здравоохранения. Он отметил, что в БРИКС продолжат принимать новых членов.

«Расширение группы требует некоторого времени», — сказал он.

В декабре Владимир Путин заявлял, что БРИКС не является инструментом противодействия странам Запада. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время прямой линии.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

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