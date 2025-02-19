Глава министерства иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра заявил испанской газете El País, что президент РФ Владимир Путин является желанным гостем на саммите БРИКС, который состоится в июле в Рио-де-Жанейро.

«Если он хочет, то может приехать, все главы государств-членов являются желанными», — отметил министр.

Говоря о приоритетах председательства Бразилии в БРИКС, глава МИД выделил сотрудничество в области образования и здравоохранения. Он отметил, что в БРИКС продолжат принимать новых членов.

«Расширение группы требует некоторого времени», — сказал он.

В декабре Владимир Путин заявлял, что БРИКС не является инструментом противодействия странам Запада. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время прямой линии.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.