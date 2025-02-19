Обзор иноСМИ: «холодный душ» для врагов России и как США «посылают к черту весь мир»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Москва устроила холодный душ тем, кто ожидал уступок»

Глава Госдепа США Марко Рубио и его российский коллега Сергей Лавров встретились для переговоров о будущем конфликта на Украине, но еще до того, как они сели за стол переговоров, Россия дала понять, что подходит к ним с настроем на жесткий торг, пишет Breitbart. Перед вылетом в Саудовскую Аравию Лавров заявил, что на переговорах не может быть «даже мысли» о территориальных уступках со стороны России.

Также Лавров отметил, что европейцев нет смысла приглашать на переговоры, поскольку их единственный интерес заключается в продолжении конфликта. По его мнению, в ЕС снова собираются продвигать «какие-то хитрые идеи о заморозке конфликта». В комментариях к статье читатели Breitbart заявили, что Европа все еще мыслит категориями холодной войны и считает, что США обязаны ее поддерживать. Один из комментаторов отметил, что лучшее, что могут сделать США, - это признать реальность на местах, и заявить, что американцы не имели никакого права вмешиваться в ситуацию на Украине и провоцировать Россию.

«Взлет рубля и надежды на смягчение санкций»

Курс рубля к доллару и цены на акции российских компаний резко выросли на фоне переговоров России с США, пишет японское издание Yomiuri. Вместе с этим растут надежды на смягчение санкционной политики. Газета обратила внимание, что в середине февраля курс российской валюты укреплялся до 88 рублей за доллар - таких показателей не было с начала сентября 2024 года.

Цены на акции также растут. Ведущий российский фондовый индекс MOEX 14 февраля достиг самого высокого уровня с мая 2024 года. По версии Yomiuri, начало переговоров Вашингтона и Москвы вкупе с укреплением рубля могут сигнализировать о грядущей отмене санкций против России.

«Наплевать» - новый подход внешней политики США»

После четырех дезориентирующих недель внешняя политика администрации Дональда Трампа стала предельно ясной - к черту весь остальной мир, как союзников, так и противников, заявил колумнист The Washington Post Юджин Робинсон. По его словам, Трампа не волнует судьба Украины, но он дал понять, что США были бы больше обеспокоены суверенитетом Киева, если бы американцам дали половину украинских минеральных ресурсов. Робинсон заявил, что это делает США похожими на «мафиози, занимающихся рэкетом». Также Трампа не волнует, что новая презрительная позиция США по отношению к странам Европы заставляет их чувствовать себя брошенными и уязвимыми.

Трамп обещал сделать Америку снова великой, но он делает диаметрально противоположное, считает автор статьи. Его подход делает страну «меньше, слабее, более изолированной - и отрицает концепцию американской исключительности». Робинсон назвал Китай очевидным главным бенефициаром политики Трампа. Чиновники ЕС заговорили о расширении торговли с Пекином в свете бесчисленных тарифов Трампа. Китай потратил годы на расширение своего влияния в Африке и может взять на себя приостановленные проекты USAID в Непале, Колумбии и на островах Кука. Кроме того, группа БРИКС, в которой лидируют Россия и Китай, продолжает расширяться. По мнению автора статьи, Трамп ведет США «не к величию, а к капитуляции».

«Кого вы хотите обмануть, господин Стармер»

Атмосфера паники витала над спешно организованным саммитом европейских лидеров в Париже, рассказал британский журнал Spiked. Главы стран ЕС пытались разработать ответ на решение США исключить Европу из переговоров с Россией. По версии журнала, британский премьер-министр Кир Стармер воспользовался дезориентацией, охватившей политическую элиту Европы, чтобы «выдать себя за кого-то вроде лидера».

Стармер заявил, что для коллективной безопасности континента наступил уникальный момент, который «случается раз в поколение». Он подчеркнул, что задача защиты Украины, если и когда будет достигнуто соглашение о прекращении огня, «является экзистенциальной для Европы в целом». Стармер решил «поиграть в Черчилля» и заявил, что готов разместить британские войска на Украине, если это потребуется. Автор Spiked назвал заявления Стармера «бредом» и «пустой болтовней», отметив, что британская армия сейчас насчитывает всего 75 тысяч солдат. На этом этапе вооруженные силы страны не могут защитить саму Британию, не говоря уже об Украине, заключил автор.

Австралийца удивили цены в российских магазинах

Австралийский блогер побывал в пригороде Москвы и удивился ассортименту в местных магазинах, рассказал портал «ИноСМИ». Блогер решил проверить, что можно приобрести в России примерно на один доллар - он отправился в магазин фиксированных цен, где каждый товар стоит 99 рублей.

В магазине блогер продемонстрировал множество известных австралийцам средств для стирки, детские принадлежности для рисования и раскрашивания и товары для вечеринок. Также он предложил выслать своим подписчикам пластиковые трубочки, так как в Австралии их больше не производят.