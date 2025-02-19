«Рыбу Судного дня» обнаружили на пляже в Мексике

Редкая ремнетелая рыба, известная как «рыба Судного дня», была обнаружена на пляже Плайя-Эль-Куэмаро в Мексике, пишет журнал People.

Очевидец рассказал изданию, что редкую рыбу «трижды перенаправляли в воду, но она каждый раз возвращалась». Один из находившихся на пляже предположил, что рыба могла быть ранена.

По данным Ocean Conservancy, такие рыбы обитают на большой глубине, и их появление у поверхности действительно обычно связано с болезнью, ранением, приближающейся смертью или сильной дезориентацией.

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При этом в организации отметили, что «рыбой Судного дня» ее называют из-за легенды, которая гласит, что появление такой рыбы может предвещать землетрясения.

Ранее камбоджийские рыбаки поймали двух рыбин весом от 5 до 6 кг и продали их ученым. Рыбы оказались гигантскими карпами-лососями, которые также носят название «призрак Меконга», и считались вымершим. Их обнаружили впервые за почти 20 лет.