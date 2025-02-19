Венгрия не позволила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла

Венгрия предотвратила введение санкций против 27 физлиц и организаций из России, среди которых патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Они хотели снова ввести санкции против патриарха Кирилла, но мы предотвратили это, потому что, если мы внесем церковных лидеров в санкционный список, мы лишим сами церкви возможности ходатайствовать о мире", - цитирует главу венгерского МИДа ТАСС.

Из-под санкций также вывели российскую компанию "Метровагонмаш", занимающуюся техническим обслуживанием метро в Будапеште. А также Олимпийский комитет России и две российские футбольные команды.

Видеообращение высокопоставленного дипломата транслировал телеканал М1.