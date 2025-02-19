В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского

Папа Римский Франциск, у которого обнаружили двустороннюю пневмонию, провел ночь спокойно.

Об этом сообщила служба печати Святого престола.

"Папа Римский спокойно провел ночь. Утром проснулся и позавтракал", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что терапия по лечению инфекции дыхательных путей не дала желаемых результатов и нуждается в корректировке. Врачи говорят о "сложной клинической картине".

88-летний понтифик находится в больнице с 14 февраля. Ему предписан полный покой: все мероприятия с его участием отменены до конца недели. Госпитализация может затянуться, говорят в Ватикане. Сообщается также, что Франциск "находится в хорошем настроении", молится и читает газеты.