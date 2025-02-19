Чехия перестанет принимать украинских беженцев на льготных основаниях

После объявления перемирия или окончания боевых действий на Украине ни один украинец в Чехии не получит статус временной защиты. Об этом заявил министр внутренних дел республики Вит Ракушан, сообщает агенство EurAsia Daily.

По его словам, автоматически статус временной защиты не получат и те мужчины, чьи семьи уже находятся в Чехии, — им придется подавать заявление на получение вида на жительство на общих основаниях, как и другим иностранцам. Он также подчеркнул, что, если будет объявлено перемирие, уже на следующий день для всех беженцев завершится срок временной защиты в Чехии. Однако в течение определенного времени они по-прежнему смогут оставаться в стране и будут иметь возможность подать заявление на получение временного вида на жительство.

В настоящее время программа временной защиты для беженцев с Украины действует в Чехии до конца марта. По данным чешского МВД, в первой половине февраля этого года этим статусом обладали более 396 700 беженцев. Временная защита позволяет получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа приостановила прием прошений о въезде для мигрантов с Украины и из Латинской Америки. Срок действия принятых мер не обозначен. По некоторым данным, примерно 240 тысяч украинцев прибыли в Штаты по иммиграционной программе, которая теперь приостановлена.