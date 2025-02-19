Зеленскому предрекли «черную метку» от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский получил от американского лидера Дональда Трампа «черную метку», написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, это связано с заявлениями главы США о проведении выборов на Украине.

Трамп уничтожает Зеленского и требует выборов на Украине, — написал Коц.

По словам Коца, для прекращения гибели людей в украинском конфликте необходимо перестать поставлять оружие на Украину. По его мнению, после этого страна не продержится и двух месяцев. Военкор добавил, что только тогда можно будет заявить о крахе Зеленского. На его взгляд, на данный момент слова Трампа выглядят, «как увлекательная риторика, за которой нет практических действий».

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Ранее Коц предложил разместить на Украине подразделения из Белоруссии, Ирана и Северной Кореи. Так он отреагировал на заявление британского премьера Кира Стармера о готовности Соединенного Королевства отправить войска на Украину как гарантию безопасности для киевских властей.

Кроме того, военкор рассудил, что Зеленский не увидел гарантий безопасности в предложениях США по полезным ископаемым, так как их там и не предполагается. Репортер напомнил, что американский лидер Дональд Трамп ясно дал понять: Киев должен ресурсов на $500 млрд долларов в счет уже переданных денег и оружия.