IT: принцесса Кейт Миддлтон будет регулярно путешествовать после ремиссии

Принцесса Кейт Миддлтон вместе с мужем, принцем Уильямом, будет регулярно уезжать из Лондона после объявления о ремиссии.

Кейт Миддлтон будет ежемесячно уезжать из Лондона после объявления о ремиссии
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Об этом сообщает издание In Touch Weekly.

«Кейт и Уильям провели прекрасный семейный отпуск в полном покое и уединении. Она снова встала на лыжи…Это было так вдохновляюще, что Уильям и Кейт поклялись уезжать каждый месяц в этом году. Некоторые поездки будут длиться несколько дней или пару недель, а иногда, вероятно, ночь или две — это все, что они смогут выдержать, но важно то, что они выкроят время», — заявил инсайдер издания.

Собеседник отметил, что Кейт Миддлтон хочет, чтобы у ее детей было больше приятных воспоминаний, связанных с семьей. По словам инсайдера, принцесса Уэльская также планирует увеличить количество романтических поездок с мужем.

«Она осознает, что у них будет куча работы, и она на 100% готова засучить рукава и сделать все, что нужно. Однако в то же время она считает, что жизнь слишком драгоценна, чтобы не наслаждаться ею», добавил источник.

22 марта 2024 года Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. 9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения.

14 января Кейт Миддлтон посетила больницу Royal Marsden, в которой проходила лечение в течение 2024 года. Принцесса Уэльская официально объявила о ремиссии. Она также пообщалась с медицинским персоналом и пациентами.

Ранее Кейт Миддлтон запретила своим детям участвовать в жестокой королевской традиции.

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