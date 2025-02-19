Кейт Миддлтон будет ежемесячно уезжать из Лондона после объявления о ремиссии

Принцесса Кейт Миддлтон вместе с мужем, принцем Уильямом, будет регулярно уезжать из Лондона после объявления о ремиссии.

Об этом сообщает издание In Touch Weekly.

«Кейт и Уильям провели прекрасный семейный отпуск в полном покое и уединении. Она снова встала на лыжи…Это было так вдохновляюще, что Уильям и Кейт поклялись уезжать каждый месяц в этом году. Некоторые поездки будут длиться несколько дней или пару недель, а иногда, вероятно, ночь или две — это все, что они смогут выдержать, но важно то, что они выкроят время», — заявил инсайдер издания.

Собеседник отметил, что Кейт Миддлтон хочет, чтобы у ее детей было больше приятных воспоминаний, связанных с семьей. По словам инсайдера, принцесса Уэльская также планирует увеличить количество романтических поездок с мужем.

« О н а о с о з н а е т , ч т о у н и х б у д е т к у ч а р а б о т ы , и о н а н а 1 0 0 % г о т о в а з а с у ч и т ь р у к а в а и с д е л а т ь в с е , ч т о н у ж н о . О д н а к о в т о ж е в р е м я о н а с ч и т а е т , ч т о ж и з н ь с л и ш к о м д р а г о ц е н н а , ч т о б ы н е н а с л а ж д а т ь с я е ю » , — д о б а в и л и с т о ч н и к .

22 марта 2024 года Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. 9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения.

14 января Кейт Миддлтон посетила больницу Royal Marsden, в которой проходила лечение в течение 2024 года. Принцесса Уэльская официально объявила о ремиссии. Она также пообщалась с медицинским персоналом и пациентами.

Ранее Кейт Миддлтон запретила своим детям участвовать в жестокой королевской традиции.