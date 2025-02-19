Кейт Миддлтон будет ежемесячно уезжать из Лондона после объявления о ремиссии

IT: принцесса Кейт Миддлтон будет регулярно путешествовать после ремиссии
Принцесса Кейт Миддлтон вместе с мужем, принцем Уильямом, будет регулярно уезжать из Лондона после объявления о ремиссии.
Об этом сообщает издание In Touch Weekly.
«Кейт и Уильям провели прекрасный семейный отпуск в полном покое и уединении. Она снова встала на лыжи…Это было так вдохновляюще, что Уильям и Кейт поклялись уезжать каждый месяц в этом году. Некоторые поездки будут длиться несколько дней или пару недель, а иногда, вероятно, ночь или две — это все, что они смогут выдержать, но важно то, что они выкроят время», — заявил инсайдер издания.
Собеседник отметил, что Кейт Миддлтон хочет, чтобы у ее детей было больше приятных воспоминаний, связанных с семьей. По словам инсайдера, принцесса Уэльская также планирует увеличить количество романтических поездок с мужем.
«Она осознает, что у них будет куча работы, и она на 100% готова засучить рукава и сделать все, что нужно. Однако в то же время она считает, что жизнь слишком драгоценна, чтобы не наслаждаться ею», — добавил источник.
22 марта 2024 года Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. 9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения.
14 января Кейт Миддлтон посетила больницу Royal Marsden, в которой проходила лечение в течение 2024 года. Принцесса Уэльская официально объявила о ремиссии. Она также пообщалась с медицинским персоналом и пациентами.
Ранее Кейт Миддлтон запретила своим детям участвовать в жестокой королевской традиции.