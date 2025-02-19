Депутат ФРГ допустил появление на Украине миротворцев под мандатом ООН

Европейский контингент под мандатом ООН или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может быть размещен на Украине, указал в беседе с ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маттиас Моосдорф.
При этом парламентарий исключил размещение войск НАТО.
"Американцы сейчас настаивают на том, чтобы обеспечение мира на линии соприкосновения осуществлялось исключительно европейцами. Я могу представить, что там будет размещен европейский контингент, будь то под мандатом ООН или ОБСЕ - это еще предстоит увидеть. Но я исключаю, что это будет мандат НАТО", - отметил Моосдорф.
Накануне по итогам переговоров с представителями администрации США глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появление войск Североатлантического альянса на территории Украины неприемлемо для РФ. По его словам, российская делегация разъяснила свою позицию о том, что появление "вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами" ничего не меняет для РФ и является неприемлемым шагом.
Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо сообщил, что потенциальная миротворческая миссия на линии прекращения огня на Украине могла бы быть организована под эгидой ОБСЕ.