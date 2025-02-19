Депутат ФРГ допустил появление на Украине миротворцев под мандатом ООН

Европейский контингент под мандатом ООН или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может быть размещен на Украине, указал в беседе с ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маттиас Моосдорф.

При этом парламентарий исключил размещение войск НАТО.

" А м е р и к а н ц ы с е й ч а с н а с т а и в а ю т н а т о м , ч т о б ы о б е с п е ч е н и е м и р а н а л и н и и с о п р и к о с н о в е н и я о с у щ е с т в л я л о с ь и с к л ю ч и т е л ь н о е в р о п е й ц а м и . Я м о г у п р е д с т а в и т ь , ч т о т а м б у д е т р а з м е щ е н е в р о п е й с к и й к о н т и н г е н т , б у д ь т о п о д м а н д а т о м ООН или ОБСЕ - это еще предстоит увидеть. Но я исключаю, что это будет мандат НАТО", - отметил Моосдорф.

Накануне по итогам переговоров с представителями администрации США глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появление войск Североатлантического альянса на территории Украины неприемлемо для РФ. По его словам, российская делегация разъяснила свою позицию о том, что появление "вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами" ничего не меняет для РФ и является неприемлемым шагом.

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо сообщил, что потенциальная миротворческая миссия на линии прекращения огня на Украине могла бы быть организована под эгидой ОБСЕ.