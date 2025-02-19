Депутат ФРГ Моосдорф допустил появление на Украине миротворцев под мандатом ООН

Европейский контингент под мандатом ООН или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может быть размещен на Украине, указал в беседе с ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маттиас Моосдорф.

Депутат ФРГ допустил появление на Украине миротворцев под мандатом ООН
© РИА Новости

При этом парламентарий исключил размещение войск НАТО.

"Американцы сейчас настаивают на том, чтобы обеспечение мира на линии соприкосновения осуществлялось исключительно европейцами. Я могу представить, что там будет размещен европейский контингент, будь то под мандатом ООН или ОБСЕ - это еще предстоит увидеть. Но я исключаю, что это будет мандат НАТО", - отметил Моосдорф.

Накануне по итогам переговоров с представителями администрации США глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появление войск Североатлантического альянса на территории Украины неприемлемо для РФ. По его словам, российская делегация разъяснила свою позицию о том, что появление "вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами" ничего не меняет для РФ и является неприемлемым шагом.

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо сообщил, что потенциальная миротворческая миссия на линии прекращения огня на Украине могла бы быть организована под эгидой ОБСЕ.

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