СМИ узнали причину отказа Зеленского ехать в Эр-Рияд

Президент Украины Владимир Зеленский отложил поездку в Саудовскую Аравию, чтобы не признавать состоявшиеся в Эр-Рияде переговоры российской и американской делегаций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Накануне Зеленский связывал перенос визита в Эр-Рияд 19 февраля на 10 марта с тем, что для Киева встреча групп переговорщиков Москвы и Вашингтона стала сюрпризом. Он отметил, что Киев не пригласили на диалог.

Переговоры делегаций России и США состоялись в столице Саудовский Аравии 18 февраля. Стороны договорились начать восстановление двусторонних отношений и продолжить переговоры по решению российско-украинского конфликта.

Зеленский в связи с этим заявил, что у него складывается впечатление, что Россия и США обсуждают ультиматум Москвы, который российский президент Владимир Путин поставил в 2022 году.