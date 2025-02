Госдеп приказал дипмиссиям отменить подписки на несколько СМИ Британии и США

Госдепартамент распорядился отменить все подписки на новостные издания, которые не считаются критически важными для работы дипломатических миссий. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на внутренний документ ведомства.

Такое требование распространяется на сотни посольств и консульств США по всему миру и направлено на сокращение расходов, пишет издание. По его данным, предписано отменить подписки прежде всего на The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg, Associated Press и Reuters. Сотрудники посольств могут подать запрос на сохранение подписки, но он должен состоять из "одного предложения" с обоснованием того, что информация издания необходима для безопасной работы дипмиссии.

Согласно сведениям газеты, некоторые дипломаты выразили обеспокоенность этим решением. Так, один из неназванных дипломатов полагает, что прекращение подписок, особенно на местные издания, лишит посольства и консульства информации, необходимой для выполнения их миссии.

" Э т о п о с т а в и т п о д у г р о з у ж и з н и а м е р и к а н ц е в з а р у б е ж о м , п о с к о л ь к у м ы б у д е м о т р е з а н ы о т и с т о ч н и к о в н о в о с т е й , к о т о р ы е н е о б х о д и м ы н а м е ж е д н е в н о " , - с к а з а л о н .

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал вернуть налогоплательщикам страны средства, которыми федеральные ведомства ранее оплачивали подписки на американские газеты Politico, The New York Times и информационное агентство Associated Press. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее указала, что правительство США отменит подписку на Politico общей стоимостью порядка $8 млн в год. Она подчеркнула, что фактически издание субсидировалось за счет американских налогоплательщиков. Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE), которое возглавляет американский предприниматель Илон Маск, уже начало работу по отмене платежей газете. Теперь DOGE приступило к ревизии трат федеральных органов США на подписки на другие СМИ.