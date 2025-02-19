В Казахстане заявили о намерении решить вопрос об ударе ВСУ по станции КТК

Астана намерен решить вопрос об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) при помощи дипломатии.

В Казахстане заявили о намерении решить вопрос об ударе ВСУ по станции КТК
© РИА Новости

Об этом заявил первый заместитель главы МИД Казахстана Акан Рахметуллин, передает новостной портал Informburo.kz.

Он подчеркнул, что казахстанские власти осведомлены о ситуации с ударом украинского беспилотника по объекту. При этом он отметил, что станция продолжает перекачивать нефть в том же объеме, что и до удара.

«О ситуации мы знаем. Было заявление Минэнерго Казахстана, что хоть удары и были нанесены, нефть качается в том же объёме. Естественно, мы с украинской стороной будем общаться, разговаривать, будут встречи. Обязательно будут контакты здесь или в Киеве. Эти вопросы мы должны решать дипломатическим путём, чтобы избежать такого в будущем», — сказал дипломат.
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