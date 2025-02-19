В Казахстане заявили о намерении решить вопрос об ударе ВСУ по станции КТК

Астана намерен решить вопрос об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) при помощи дипломатии.

Об этом заявил первый заместитель главы МИД Казахстана Акан Рахметуллин, передает новостной портал Informburo.kz.

Он подчеркнул, что казахстанские власти осведомлены о ситуации с ударом украинского беспилотника по объекту. При этом он отметил, что станция продолжает перекачивать нефть в том же объеме, что и до удара.