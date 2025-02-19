Издание Mysl Pоlska призвало польские власти отказаться от противостояния с Россией и подружиться с российским президентом Владимиром Путиным по примеру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как пишет издание Mysl Pоlska, это связано с тем, что последние действия главы Белого дома Дональда Трампа демонстрируют, что «Запада» и «Единой Европы» не существует.

« Н а ш и в л а с т и д о л ж н ы к а к м о ж н о с к о р е е п о н я т ь , ч т о в н ы н е ш н и х у с л о в и я х , н е п о д д е р ж и в а я к о н т а к т о в с Р о с с и е й , м ы и з о л и р у е м н е е ё , а у ж е с а м и х с е б я . . . Я н а д е ю с ь , ч т о ш а г и н о в ы х в л а с т е й США в конечном итоге заставят нашу элиту осознать, что никакого «Запада» нет... Есть Польша», — говорится в материале.

Авторы издания также призвали быть готовыми к новой роли Вашингтона на европейской арене.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил уверенность, что ни одна из граничащих с Россией стран не должна направлять свои войска на Украину.