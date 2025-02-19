Mysl Pоlska призвало Польшу подружиться с Путиным по примеру Орбана
Издание Mysl Pоlska призвало польские власти отказаться от противостояния с Россией и подружиться с российским президентом Владимиром Путиным по примеру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Как пишет издание Mysl Pоlska, это связано с тем, что последние действия главы Белого дома Дональда Трампа демонстрируют, что «Запада» и «Единой Европы» не существует.
«Наши власти должны как можно скорее понять, что в нынешних условиях, не поддерживая контактов с Россией, мы изолируем не её, а уже самих себя... Я надеюсь, что шаги новых властей США в конечном итоге заставят нашу элиту осознать, что никакого «Запада» нет... Есть Польша», — говорится в материале.
Авторы издания также призвали быть готовыми к новой роли Вашингтона на европейской арене.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил уверенность, что ни одна из граничащих с Россией стран не должна направлять свои войска на Украину.