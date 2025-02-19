Президент США объявил о прекращении изоляции России, обвинив Украину в развязывании военного конфликта и оставив союзников в стороне от переговоров, пишет The New York Times.

Как сообщает The New York Times, президент США заявил, что Украина сама виновата в начале российской спецоперации. Он считает, что украинские лидеры могли избежать войны, согласившись на территориальные уступки.

« В ы н и к о г д а н е д о л ж н ы б ы л и н а ч и н а т ь э т о » , – с к а з а л а м е р и к а н с к и й л и д е р , в о з л а г а я в и н у н а Киев.

Он выразил готовность к партнерству с Россией и подтвердил намерен снять санкции и вернуть Россию в международное сообщество. При этом украинские представители были исключены из мирных переговоров, инициированных в Саудовской Аравии, отмечает издание.

Как указывает NYT, слова американского лидера вызывают возмущение как в США, так и за рубежом. Эксперты считают, что это подрывает многолетнюю политику США по противодействию российскому влиянию. При этом в новой американской администрации считают, что такая политика позволит сосредоточить усилия на сдерживании Китая, который они называют «главной угрозой».

В Кремле же приветствуют такие заявления американского лидера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова отметила конструктивный характер недавних переговоров России и США в Эр-Рияде, подчеркнув, что обе стороны оценили встречу положительно.

Встреча представителей России и США в Эр-Рияде стала важным шагом к миру на Украине, при этом администрация США продолжает дипломатические усилия для урегулирования конфликт, указала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Между тем американский президент заявил, что по-прежнему рассчитывает на то, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться до конца февраля.