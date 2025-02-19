The New York Times: Трамп обвинил Украину в начале войны с Россией и намекнул на готовность сдавать союзников
Президент США объявил о прекращении изоляции России, обвинив Украину в развязывании военного конфликта и оставив союзников в стороне от переговоров, пишет The New York Times.
Как сообщает The New York Times, президент США заявил, что Украина сама виновата в начале российской спецоперации. Он считает, что украинские лидеры могли избежать войны, согласившись на территориальные уступки.
«Вы никогда не должны были начинать это», – сказал американский лидер, возлагая вину на Киев.
Он выразил готовность к партнерству с Россией и подтвердил намерен снять санкции и вернуть Россию в международное сообщество. При этом украинские представители были исключены из мирных переговоров, инициированных в Саудовской Аравии, отмечает издание.
Как указывает NYT, слова американского лидера вызывают возмущение как в США, так и за рубежом. Эксперты считают, что это подрывает многолетнюю политику США по противодействию российскому влиянию. При этом в новой американской администрации считают, что такая политика позволит сосредоточить усилия на сдерживании Китая, который они называют «главной угрозой».
В Кремле же приветствуют такие заявления американского лидера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова отметила конструктивный характер недавних переговоров России и США в Эр-Рияде, подчеркнув, что обе стороны оценили встречу положительно.
Встреча представителей России и США в Эр-Рияде стала важным шагом к миру на Украине, при этом администрация США продолжает дипломатические усилия для урегулирования конфликт, указала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Между тем американский президент заявил, что по-прежнему рассчитывает на то, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться до конца февраля.