The New York Times: Трамп обвинил Украину в начале войны с Россией и намекнул на готовность сдавать союзников

Президент США объявил о прекращении изоляции России, обвинив Украину в развязывании военного конфликта и оставив союзников в стороне от переговоров, пишет The New York Times.

NYT: Трамп поддержал Россию, обвинив Украину в начале войны
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Как сообщает The New York Times, президент США заявил, что Украина сама виновата в начале российской спецоперации. Он считает, что украинские лидеры могли избежать войны, согласившись на территориальные уступки.

«Вы никогда не должны были начинать это», сказал американский лидер, возлагая вину на Киев.

Он выразил готовность к партнерству с Россией и подтвердил намерен снять санкции и вернуть Россию в международное сообщество. При этом украинские представители были исключены из мирных переговоров, инициированных в Саудовской Аравии, отмечает издание.

Как указывает NYT, слова американского лидера вызывают возмущение как в США, так и за рубежом. Эксперты считают, что это подрывает многолетнюю политику США по противодействию российскому влиянию. При этом в новой американской администрации считают, что такая политика позволит сосредоточить усилия на сдерживании Китая, который они называют «главной угрозой».

В Кремле же приветствуют такие заявления американского лидера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова отметила конструктивный характер недавних переговоров России и США в Эр-Рияде, подчеркнув, что обе стороны оценили встречу положительно.

Встреча представителей России и США в Эр-Рияде стала важным шагом к миру на Украине, при этом администрация США продолжает дипломатические усилия для урегулирования конфликт, указала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Между тем американский президент заявил, что по-прежнему рассчитывает на то, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться до конца февраля.

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