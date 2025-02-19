Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров РФ и США в Эр-Рияде выразил опасения из-за роли, которую будет играть Европа в установлении мира на Украине. Об этом пишет Tagesschau.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций Москвы и Вашингтона, которые продлились 4,5 часа. Стороны обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

« О ч е в и д н о , ч т о Европейский Союз, как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира — если он, наконец, будет достигнут», — заявил Шольц.

Немецкий канцлер также отметил, что ни одно решение по украинскому конфликту не должно «приниматься через голову» Киева.

Шольц назвал неуместными дебаты о развертывании войск Запада на Украине

Напомним, что после встречи член делегации РФ Юрий Ушаков поделился своими впечатлениями. В беседе с журналистами он заявил, что переговоры прошли успешно и были серьезными. Стороны обсудили все вопросы, которые хотели поднять.