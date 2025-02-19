Глава евродипломатии назвала Россию победительницей на переговорах с США

Каллас назвала Россию победительницей на переговорах с США
Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что после переговоров в Эр-Рияде Россия выглядит победительницей, и призвала оказывать больше давления на Москву. Об этом она рассказала в интервью Euractiv.
Переговоры РФ и США прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Участник российской делегации, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли «неплохо». В Госдепе сообщили, что стороны договорились «устранить факторы, вызывающие раздражение в двусторонних отношениях».
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что на переговорах в Эр-Рияде РФ и США «не просто слушали, но и слышали друг друга». А представитель Госдепа Тэмми Брюс подчеркивала, что для разрешения украинского кризиса «недостаточно одного звонка, одной встречи», но в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед.
«Сейчас, если посмотреть на кадры из Саудовской Аравии, победителями выглядят россияне. Их поза говорит: «Теперь все приходят к нам и предлагают нам то, что мы хотим». Давайте не попадаться в российские ловушки», - заявила Каллас.
По ее словам, важно не уступить всем основным требованиям России «еще до начала переговоров». Глава европейской дипломатии заявила, что не считает такой подход хорошей тактикой переговоров или сильной позицией.
«Сначала нам действительно нужно оказать давление на Россию - это первый элемент», - подчеркнула Каллас.
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Она добавила, что американцы «могут встречаться с кем угодно», но для того, чтобы соглашение по Украине сработало, в нем должны участвовать как европейцы, так и украинцы. Также Каллас задали вопрос, какие заверения ЕС получил от американцев относительно того, что переговоры с Россией не будут включать «более широкую перестройку архитектуры европейской безопасности».
«У нас были встречи со многими американцами, и, в целом, мы получали разные сообщения, даже от одних и тех же людей на разных встречах», - заключила Каллас.