Глава евродипломатии назвала Россию победительницей на переговорах с США

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что после переговоров в Эр-Рияде Россия выглядит победительницей, и призвала оказывать больше давления на Москву. Об этом она рассказала в интервью Euractiv.

Переговоры РФ и США прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Участник российской делегации, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли «неплохо». В Госдепе сообщили, что стороны договорились «устранить факторы, вызывающие раздражение в двусторонних отношениях».

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что на переговорах в Эр-Рияде РФ и США «не просто слушали, но и слышали друг друга». А представитель Госдепа Тэмми Брюс подчеркивала, что для разрешения украинского кризиса «недостаточно одного звонка, одной встречи», но в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед.

« С е й ч а с , е с л и п о с м о т р е т ь н а к а д р ы и з С а у д о в с к о й А р а в и и , п о б е д и т е л я м и в ы г л я д я т р о с с и я н е . И х п о з а г о в о р и т : « Т е п е р ь в с е п р и х о д я т к н а м и п р е д л а г а ю т н а м т о , ч т о м ы х о т и м » . Д а в а й т е н е п о п а д а т ь с я в р о с с и й с к и е л о в у ш к и » , - з а я в и л а Каллас.

По ее словам, важно не уступить всем основным требованиям России «еще до начала переговоров». Глава европейской дипломатии заявила, что не считает такой подход хорошей тактикой переговоров или сильной позицией.

« С н а ч а л а н а м д е й с т в и т е л ь н о н у ж н о о к а з а т ь д а в л е н и е н а Россию - это первый элемент», - подчеркнула Каллас.

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Она добавила, что американцы «могут встречаться с кем угодно», но для того, чтобы соглашение по Украине сработало, в нем должны участвовать как европейцы, так и украинцы. Также Каллас задали вопрос, какие заверения ЕС получил от американцев относительно того, что переговоры с Россией не будут включать «более широкую перестройку архитектуры европейской безопасности».