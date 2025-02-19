Впервые за 50 лет на берег Тасмании выбросились более 150 малых косаток
Стая из 157 малых косаток выбросилась на берег недалеко от реки Артур на северо-западе Тасмании. Как сообщает ABC, выжили 90 особей, однако из-за ряда сложностей в спасении их придется умертвить.
По оценке представителя службы парков и дикой природы Тасмании (PWS) Брендона Кларка, животные могли находиться на берегу от 24 до 48 часов. Что именно стало причиной их массового выброса — пока неизвестно.
Как объяснила инспектор по расследованию инцидентов PWS Шелли Грэм, спасти их невозможно из-за отдаленности пляжа и сложных погодных условий. Малых косаток требуется перевезти на другой пляж, где их могли бы «стабилизировать и дать им физическую нагрузку» перед переноской в море, однако транспорту тяжело добраться до места происшествия.
Заместитель инспектора по чрезвычайным ситуациям и морской биолог доктор Крис Карлион заявил, что животных будут умерщвлять с помощью огнестрельного оружия.
«Это сложная ситуация, но, когда мы знаем, что это лучший исход для животного, мы сделаем это настолько быстро и гуманно, насколько это возможно», — добавил он.
Издание отметило, что такое массовое выбрасывание малых косаток первое за 50 лет. Так, в 2020 году на побережье залива Маккуори выбросились около 470 черных дельфинов и еще 200 — в 2022 году.