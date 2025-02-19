Впервые за 50 лет на берег Тасмании выбросились более 150 малых косаток

Стая из 157 малых косаток выбросилась на берег недалеко от реки Артур на северо-западе Тасмании. Как сообщает ABC, выжили 90 особей, однако из-за ряда сложностей в спасении их придется умертвить.

По оценке представителя службы парков и дикой природы Тасмании (PWS) Брендона Кларка, животные могли находиться на берегу от 24 до 48 часов. Что именно стало причиной их массового выброса — пока неизвестно.

Как объяснила инспектор по расследованию инцидентов PWS Шелли Грэм, спасти их невозможно из-за отдаленности пляжа и сложных погодных условий. Малых косаток требуется перевезти на другой пляж, где их могли бы «стабилизировать и дать им физическую нагрузку» перед переноской в море, однако транспорту тяжело добраться до места происшествия.

Заместитель инспектора по чрезвычайным ситуациям и морской биолог доктор Крис Карлион заявил, что животных будут умерщвлять с помощью огнестрельного оружия.

« Э т о с л о ж н а я с и т у а ц и я , н о , к о г д а м ы з н а е м , ч т о э т о л у ч ш и й и с х о д д л я ж и в о т н о г о , м ы с д е л а е м э т о н а с т о л ь к о б ы с т р о и г у м а н н о , н а с к о л ь к о э т о в о з м о ж н о » , — д о б а в и л о н .

Издание отметило, что такое массовое выбрасывание малых косаток первое за 50 лет. Так, в 2020 году на побережье залива Маккуори выбросились около 470 черных дельфинов и еще 200 — в 2022 году.