Если договоренность по Украине будет достигнута без одобрения Европейского союза (ЕС), то она не будет реализована. Об этом предупредила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью изданию Euractiv.

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« Е с л и б у д е т д о с т и г н у т а д о г о в о р е н н о с т ь , с к о т о р о й м ы н е с о г л а с н ы , т о о н а п р о с т о п р о в а л и т с я , п о т о м у ч т о н е б у д е т р е а л и з о в а н а » , — о т м е т и л а г л а в а е в р о д и п л о м а т и и .

Она также подчеркнула необходимость участия украинцев и европейцев в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

«‎Нагло лжет»: в Европе осудили Каллас за высказывания о россиянах

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