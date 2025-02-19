Трамп рассказал о насмешках над США из-за Байдена

В мире не уважали США и насмехались над страной из-за политики бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом Дональд Трамп в интервью журналисту Шону Хэннити, которое было опубликовано на сайте Белого дома.

© Lenta.ru

Журналист в ходе беседы с Трампом выразил свое потрясение заявлениями президента России Владимира Путина о Трампе, а также его готовностью вести переговоры с американским лидером. Хэннити также напомнил об аналогичном настрое у украинского лидера Владимира Зеленского и об освобождении израильских заложников палестинским радикальным движением ХАМАС. По словам американского лидера, все вышеперечисленное связано с тем, что власти других государств уважают новое руководство США.

« О н и ( м и р о в о е с о о б щ е с т в о — п р и м . « Л е н т ы . р у » ) н е у в а ж а л и п р е д ы д у щ е г о п р е з и д е н т а . О н и с м е я л и с ь н а д н и м , о н и с м е я л и с ь н а д н а ш е й с т р а н о й , и о н н а н е с е й о г р о м н ы й у щ е р б » , — п о д ч е р к н у л Трамп.

Ранее Путин пригласил своего американского коллегу в Москву.