Трамп рассказал о насмешках над США из-за Байдена
В мире не уважали США и насмехались над страной из-за политики бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом Дональд Трамп в интервью журналисту Шону Хэннити, которое было опубликовано на сайте Белого дома.
Журналист в ходе беседы с Трампом выразил свое потрясение заявлениями президента России Владимира Путина о Трампе, а также его готовностью вести переговоры с американским лидером. Хэннити также напомнил об аналогичном настрое у украинского лидера Владимира Зеленского и об освобождении израильских заложников палестинским радикальным движением ХАМАС. По словам американского лидера, все вышеперечисленное связано с тем, что власти других государств уважают новое руководство США.
«Они (мировое сообщество — прим. «Ленты.ру») не уважали предыдущего президента. Они смеялись над ним, они смеялись над нашей страной, и он нанес ей огромный ущерб», — подчеркнул Трамп.
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