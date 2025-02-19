Продвигаемая Владимиром Зеленским украинизация изначально несла в себе предпосылки территориальных потерь для Украины. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

" У к р а и н и з а ц и я , к о т о р у ю З е л е н с к и й к а р т и н н о п о д д е р ж а л , н е с м о т р я н а с в о и п р е д в ы б о р н ы е о б е щ а н и я , с р а з у н е с л а т е р р и т о р и а л ь н ы е п о т е р и д л я Украины, - написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру". - Ведь если УССР не была этапом становления украинской государственности, а всего только колонией, как утверждают идеологи современной Украины Зеленского, то ей, избавляясь от колониального прошлого, <...> нужно отдать то, что подарила метрополия, а оставить только то, с чем ее "колонизировали".

Он напомнил, что власти Советского Союза, "приращивая" территорию УССР, не ставили целью создание мононациональной республики.

" А е с л и т е п е р ь р у к о в о д с т в о Украины поставило задачу создать моноэтническое государство, то это автоматически подрывает основы обретения Украиной независимости, поскольку эта независимость подразумевала многонациональное украинское государство, а не то, в котором многомиллионное русское и русскоязычное население в таком случае обретает статус колониального народа", - подчеркнул Медведчук.

Политик назвал воссоединение с Россией историческим циклом для Украины, который всегда приносил ей только общее благосостояние.