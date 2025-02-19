Медведчук: украинизация Зеленского изначально несла территориальные потери
Продвигаемая Владимиром Зеленским украинизация изначально несла в себе предпосылки территориальных потерь для Украины. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Украинизация, которую Зеленский картинно поддержал, несмотря на свои предвыборные обещания, сразу несла территориальные потери для Украины, - написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру". - Ведь если УССР не была этапом становления украинской государственности, а всего только колонией, как утверждают идеологи современной Украины Зеленского, то ей, избавляясь от колониального прошлого, <...> нужно отдать то, что подарила метрополия, а оставить только то, с чем ее "колонизировали".
Он напомнил, что власти Советского Союза, "приращивая" территорию УССР, не ставили целью создание мононациональной республики.
"А если теперь руководство Украины поставило задачу создать моноэтническое государство, то это автоматически подрывает основы обретения Украиной независимости, поскольку эта независимость подразумевала многонациональное украинское государство, а не то, в котором многомиллионное русское и русскоязычное население в таком случае обретает статус колониального народа", - подчеркнул Медведчук.
Политик назвал воссоединение с Россией историческим циклом для Украины, который всегда приносил ей только общее благосостояние.
"Мечта о западном рае в очередной раз оказывается ложью. Последний раз раем хотели представить нацистскую оккупацию, сегодняшний рай Зеленского очень на нее похож. И когда подобный "рай" устраивают украинцам, то они начинают очень хотеть в Россию, что традиционно сбывается. Других прогнозов для украинцев у меня нет", - заключил он.