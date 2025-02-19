Медведчук напомнил о своем предупреждении Зеленскому о "союзниках"

Глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук указал, что еще два года назад предупреждал Владимира Зеленского, что рано или поздно Киев получит "выстрел в спину" от так называемых союзников.

Комментируя начало процесса урегулирования украинского конфликта в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру", Медведчук указал, что еще в 2023 году писал:

"Украина Зеленского обязательно получит свой выстрел в спину от "союзников", поскольку основных целей этого конфликта Вашингтон уже достиг". "И ведь если бы обманули только Зеленского, а так всю страну по миру пустили по его милости, - продолжил он, комментируя уже сегодняшнюю ситуацию. - Из-за его некомпетентности, огромного эго и непроходимой глупости Украина доживает последние месяцы своего существования".

Медведчук добавил, что процесс возвращения Россией своих территорий на Украине только начался.

" С и т у а ц и я д л я у к р а и н с к о й г о с у д а р с т в е н н о с т и б у д е т з н а ч и т е л ь н о х у ж е , т е м б о л е е п о ф а к т у о н а п р е к р а т и л а с в о е с у щ е с т в о в а н и е , - д о б а в и л Медведчук. - Я писал, что как только США и Россия решат помириться, то Украина как анти-Россия станет не нужна никому, ее разделят, что сегодня и происходит".

На прошлой неделе представители администрации президента США Дональда Трампа потребовали от Зеленского подписать соглашение, передающее Вашингтону контроль над значительной частью украинских полезных ископаемых, а также, по данным ряда западных и украинских СМИ, над частью инфраструктуры и экономики. США также начали переговоры с Россией, не привлекая к ним представителей Украины.