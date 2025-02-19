Медведчук напомнил о своем предупреждении Зеленскому о "союзниках"

Медведчук напомнил, что предупреждал Зеленского о выстреле "союзников" в спину
Глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук указал, что еще два года назад предупреждал Владимира Зеленского, что рано или поздно Киев получит "выстрел в спину" от так называемых союзников.
Комментируя начало процесса урегулирования украинского конфликта в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру", Медведчук указал, что еще в 2023 году писал:
"Украина Зеленского обязательно получит свой выстрел в спину от "союзников", поскольку основных целей этого конфликта Вашингтон уже достиг". "И ведь если бы обманули только Зеленского, а так всю страну по миру пустили по его милости, - продолжил он, комментируя уже сегодняшнюю ситуацию. - Из-за его некомпетентности, огромного эго и непроходимой глупости Украина доживает последние месяцы своего существования".
Медведчук добавил, что процесс возвращения Россией своих территорий на Украине только начался.
"Ситуация для украинской государственности будет значительно хуже, тем более по факту она прекратила свое существование, - добавил Медведчук. - Я писал, что как только США и Россия решат помириться, то Украина как анти-Россия станет не нужна никому, ее разделят, что сегодня и происходит".
На прошлой неделе представители администрации президента США Дональда Трампа потребовали от Зеленского подписать соглашение, передающее Вашингтону контроль над значительной частью украинских полезных ископаемых, а также, по данным ряда западных и украинских СМИ, над частью инфраструктуры и экономики. США также начали переговоры с Россией, не привлекая к ним представителей Украины.