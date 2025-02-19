В ЕС обсуждают проведение чрезвычайного саммита на фоне переговоров РФ и США

Европейские дипломаты обсуждают в настоящее время вопрос о проведении внеочередного саммита стран - членов ЕС, чтобы лидеры могли согласовать окончательную позицию по украинскому вопросу. Об этом сообщило европейское издание Politico.

В настоящий момент координация "ответных мер" Европы в основном осуществлялась в небольших группах, а не на заседаниях Европейского совета в полном составе, указывает Politico. По данным издания, председатель Евросовета Антониу Кошта проводит двусторонние переговоры с лидерами стран о дальнейших шагах.

17 февраля восемь европейских стран провели в Париже неформальную встречу по Украине по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Во встрече участвовали председатели Евросовета и Еврокомиссии, а также генсек НАТО. Переговоры во французской столице продлились около трех часов и завершились без совместного заявления. Как ожидается, в среду Франция намерена организовать новую встречу с участием стран ЕС, а также партнеров. Она пока не была официально подтверждена.