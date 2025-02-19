Россия выглядит победительницей на прошедших российско-американских переговорах в Эр-Рияде.

Такое заявление сделала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью изданию Euractiv.

« Е с л и п о с м о т р е т ь н а ф о т о г р а ф и и и з С а у д о в с к о й А р а в и и , р о с с и я н е — п о б е д и т е л и . И х п о з и ц и я т а к о в а : " В с е с е й ч а с п р и х о д я т к н а м и п р е д л а г а ю т н а м т о , ч т о м ы х о т и м " » , — з а я в и л а г л а в а е в р о д и п л о м а т и и .

Каллас добавила, что «американцы могут встречаться с кем угодно», но для урегулирования конфликта на Украине с помощью мирного соглашения необходимо участие на переговорах и украинцев, и европейцев.

«‎Нагло лжет»: в Европе осудили Каллас за высказывания о россиянах

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что слова главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас о том, что мирные россияне якобы не становятся жертвами Вооруженных сил Украины, является «демонстрацией патологического русофобского угара». По его словам, такая позиция главы евродипломатии должна получить жесткую политическую и правовую оценку.