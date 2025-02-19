Глава евродипломатии назвала Россию победительницей на переговорах с США
Россия выглядит победительницей на прошедших российско-американских переговорах в Эр-Рияде.
Такое заявление сделала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью изданию Euractiv.
«Если посмотреть на фотографии из Саудовской Аравии, россияне — победители. Их позиция такова: "Все сейчас приходят к нам и предлагают нам то, что мы хотим"», — заявила глава евродипломатии.
Каллас добавила, что «американцы могут встречаться с кем угодно», но для урегулирования конфликта на Украине с помощью мирного соглашения необходимо участие на переговорах и украинцев, и европейцев.
«Нагло лжет»: в Европе осудили Каллас за высказывания о россиянах
Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что слова главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас о том, что мирные россияне якобы не становятся жертвами Вооруженных сил Украины, является «демонстрацией патологического русофобского угара». По его словам, такая позиция главы евродипломатии должна получить жесткую политическую и правовую оценку.