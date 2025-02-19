В России назвали последствие окончания боевых действий на Украине

По Украине после завершения боевых действий будут «гулять» миллионы единиц нелегального огнестрельного оружия. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин, передает издание «Аргументы и Факты».

« Н е т р у д н о п р е д п о л о ж и т ь , ч т о п о с л е з а в е р ш е н и я б о е в ы х д е й с т в и й н а о с т а в ш е й с я ч а с т и Украины будут "гулять" миллионы единиц незарегистрированного оружия», — отметил он.

По словам эксперта, с 2014 года на территории республики накопилось огромное количество нелегального вооружения, а купить пистолет, автомат и даже гранатомет в Киеве, Одессе и других украинских городах не составляет проблемы. Он уточнил, что в среднем единица вооружения обойдется покупателю в районе тысячи долларов (около 91,5 тысячи рублей).

Украинцы стали лидерами по числу совершенных преступлений в Польше

Алехин добавил, что помимо ушедших с оружием дезертиров домой вернутся сотни тысяч мобилизованных украинцев, которые могут припрятать вооружение. По мнению эксперта, Украину ждет волна «махновщины», с которой не кому будет бороться из-за мобилизации сотрудников правоохранительных органов.

В ноябре 2024 года Верховная Рада Украины разрешила украинцам использовать в ходе конфликта найденное и задекларированное оружие. Уточняется, что использование такого оружия будет легальным в случае отражения атак на охраняемые военные объекты или предотвращения действий лиц, причастных к «вооруженной агрессии».