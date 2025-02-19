Западные СМИ отреагировали на российско-американскую встречу в Эр-Рияде

Встреча делегаций России и США в Саудовской Аравии стала одной из главных тем в западных СМИ, отметивших огромный сдвиг в отношениях двух стран и высказавших предположения о дальнейшем развитии событий. Самые интересные статьи в материале «Рамблера».

© МИД РФ

Встреча делегаций РФ и США прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Российскую сторону на ней представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую — помощник главы страны по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

В ходе общения с журналистами по итогам встречи в Эр-Рияде Юрий Ушаков отметил, что переговоры между сторонами прошли неплохо. Разговор был серьезным и затронул все вопросы, которые российская сторона хотела обсудить. А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала переговоры США и России первым, но «монументальным шагом» к миру на Украине.

Переговоры в Эр-Рияде оказались и в центре внимания мировых СМИ, отмечающих сближение Москвы и Вашингтона.

« Р у с с к и е и а м е р и к а н ц ы п о г о в о р и л и д р у г с д р у г о м , а З е м л я в с е е щ е в р а щ а е т с я . ( … ) П о к а е щ е с л и ш к о м р а н о р а с с у ж д а т ь о т о м , к ч е м у п р и в е д е т с б л и ж е н и е . Н о н а ч а л о п о л о ж е н о , л е д т р о н у л с я . Б ы л о б ы н е п л о х о , е с л и б ы э т о п р и з н а л и и в Е в р о п е » , - пишет швейцарское издание Die Weltwoche.

При этом американская газета The New York Times назвала встречу в Эр-Рияде частью «ошеломляющего поворота в американской внешней политике», который в настоящее время осуществляет президент США Дональд Трамп.

« П о в о р о т н а 1 8 0 г р а д у с о в , к о т о р ы й з а с т а в и т д р у з е й и в р а г о в п е р е с м о т р е т ь с в о и в з г л я д ы в ф у н д а м е н т а л ь н ы х о т н о ш е н и я х . С м о м е н т а о к о н ч а н и я В т о р о й м и р о в о й в о й н ы а м е р и к а н с к и е п р е з и д е н т ы с н а ч а л а р а с с м а т р и в а л и С о в е т с к и й С о ю з , а з а т е м , п о с л е к р а т к о г о и и л л ю з о р н о г о м е ж д у ц а р с т в и я , е г о п р е е м н и ц у Р о с с и ю , к а к с и л у , к о т о р о й с л е д у е т , п о к р а й н е й м е р е , о п а с а т ь с я . Т р а м п ж е д е л а е т в с е в о з м о ж н о е , ч т о б ы р а с с м а т р и в а т ь е е к а к п а р т н е р а в б у д у щ и х с о в м е с т н ы х п р е д п р и я т и я х » , - с ч и т а е т г а з е т а .

Журналисты уверены, что Трамп ясно дал понять, что собирается покончить с изоляцией России, принять ее в международный клуб и сделать «одним из главных друзей Америки».

В свою очередь британская газета Financial Times обратила внимание на то, что президент США Дональд Трамп позвонил на прошлой неделе российскому лидеру Владимиру Путину, «не посоветовавшись ни с Украиной, ни с европейскими союзниками». А в первом публичном заявлении после переговоров в Эр-Рияде «критически оценил» действия Владимира Зеленского и дал понять, что на Украине должны состояться выборы.

« П р е з и д е н т С Ш А т а к ж е с к а з а л , ч т о о н « о ч е н ь р а з о ч а р о в а н » т е м , ч т о У к р а и н а « р а с с т р о е н а т е м , ч т о н е и м е е т м е с т а » н а п е р е г о в о р а х в Э р - Р и я д е , о т ч и т а в К и е в з а т о , ч т о о н н е п р е к р а т и л в о й н у » , - о т м е ч а е т с я в с т а т ь е .

При этом, по данным британских журналистов, в Киеве и по всей Европе широко распространены опасения, что Трамп «хочет урегулировать войну на условиях Путина».

А итальянское издание Il Giornale пришло к выводу, что подозрения о том, что Трамп отворачивается от Европы и отказывается от традиционного трансатлантического альянса, практически «превратились в уверенность».

« Т р а м п х о ч е т п е р е л о м и т ь х о д с о б ы т и й и н а м е р е н р а з д е л и т ь м и р с Р о с с и е й и К и т а е м ( … ) . Е с л и р а с с м а т р и в а т ь э т у п е р с п е к т и в у , т о Е в р о п а л и б о п р и с о е д и н и т с я к « м е г а » т р а м п и з м у , л и б о с т а н е т в с е г о л и ш ь п р е п я т с т в и е м , в т о р о с т е п е н н ы м п о л е м , к о т о р о е н у ж н о п о д е л и т ь » , - у в е р е н ы ж у р н а л и с т ы .

При этом в Белом доме ранее заявили, что Вашингтон стремится «услышать мнение всех сторон», поэтому также поддерживает контакты с украинским руководством и европейскими союзниками.