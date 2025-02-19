Западные СМИ отреагировали на российско-американскую встречу в Эр-Рияде

«Лед тронулся»: западные СМИ о российско-американской встрече в Эр-Рияде
Встреча делегаций России и США в Саудовской Аравии стала одной из главных тем в западных СМИ, отметивших огромный сдвиг в отношениях двух стран и высказавших предположения о дальнейшем развитии событий. Самые интересные статьи в материале «Рамблера».
Встреча делегаций РФ и США прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Российскую сторону на ней представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую — помощник главы страны по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
В ходе общения с журналистами по итогам встречи в Эр-Рияде Юрий Ушаков отметил, что переговоры между сторонами прошли неплохо. Разговор был серьезным и затронул все вопросы, которые российская сторона хотела обсудить. А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала переговоры США и России первым, но «монументальным шагом» к миру на Украине.
Переговоры в Эр-Рияде оказались и в центре внимания мировых СМИ, отмечающих сближение Москвы и Вашингтона.
«Русские и американцы поговорили друг с другом, а Земля все еще вращается. (…) Пока еще слишком рано рассуждать о том, к чему приведет сближение. Но начало положено, лед тронулся. Было бы неплохо, если бы это признали и в Европе», - пишет швейцарское издание Die Weltwoche.
При этом американская газета The New York Times назвала встречу в Эр-Рияде частью «ошеломляющего поворота в американской внешней политике», который в настоящее время осуществляет президент США Дональд Трамп.
«Поворот на 180 градусов, который заставит друзей и врагов пересмотреть свои взгляды в фундаментальных отношениях. С момента окончания Второй мировой войны американские президенты сначала рассматривали Советский Союз, а затем, после краткого и иллюзорного междуцарствия, его преемницу Россию, как силу, которой следует, по крайней мере, опасаться. Трамп же делает все возможное, чтобы рассматривать ее как партнера в будущих совместных предприятиях», - считает газета.
Журналисты уверены, что Трамп ясно дал понять, что собирается покончить с изоляцией России, принять ее в международный клуб и сделать «одним из главных друзей Америки».
В свою очередь британская газета Financial Times обратила внимание на то, что президент США Дональд Трамп позвонил на прошлой неделе российскому лидеру Владимиру Путину, «не посоветовавшись ни с Украиной, ни с европейскими союзниками». А в первом публичном заявлении после переговоров в Эр-Рияде «критически оценил» действия Владимира Зеленского и дал понять, что на Украине должны состояться выборы.
«Президент США также сказал, что он «очень разочарован» тем, что Украина «расстроена тем, что не имеет места» на переговорах в Эр-Рияде, отчитав Киев за то, что он не прекратил войну», - отмечается в статье.
При этом, по данным британских журналистов, в Киеве и по всей Европе широко распространены опасения, что Трамп «хочет урегулировать войну на условиях Путина».
А итальянское издание Il Giornale пришло к выводу, что подозрения о том, что Трамп отворачивается от Европы и отказывается от традиционного трансатлантического альянса, практически «превратились в уверенность».
«Трамп хочет переломить ход событий и намерен разделить мир с Россией и Китаем (…). Если рассматривать эту перспективу, то Европа либо присоединится к «мега» трампизму, либо станет всего лишь препятствием, второстепенным полем, которое нужно поделить», - уверены журналисты.
При этом в Белом доме ранее заявили, что Вашингтон стремится «услышать мнение всех сторон», поэтому также поддерживает контакты с украинским руководством и европейскими союзниками.