На Украине заявили о победе швабры над Зеленским

Арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский провел среди своих подписчиков опрос, показавший, что между шваброй и Владимиром Зеленским во главе Украины они выбрали бы швабру. Внимание на это обратило РИА Новости.

Устроенный депутатом опрос стал реакцией на слова главы США Дональда Трампа о необходимости провести на Украине выборы президента. Трамп заявил, что рейтинг одобрения Зеленского составляет четыре процента. Президент США намекнул, что Киеву придется провести выборы, чтобы получить место за столом переговоров России и США.

Дубинский предложил подписчикам представить, что в выборах главы Украины участвуют Зеленский и швабра. В итоге швабра набрала 97 процентов голосов, а Зеленский - три процента.