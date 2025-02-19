В Пентагоне ожидаются массовые сокращения

Администрация Трампа поручила оборонным ведомствам передать список своих сотрудников, проходящих испытательный срок и подлежащих сокращению. Ожидается, что многие из них могут быть уволены уже на этой неделе, сообщает Washington Post со ссылкой на несколько осведомленных источников.

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Директива совпала с прибытием в Пентагон персонала из Департамента по эффективности правительства (DOGE) миллиардера и технологического магната Илона Маска, который наблюдал за увольнением тысяч сотрудников с испытательным сроком в других федеральных агентствах и координировал роспуск Агентства США по международному развитию (деятельность прекращена и запрещена в РФ). К слову, в совместном интервью с Маском, которое вышло на канале Fox News во вторник вечером, Трамп назвал сотрудников DOGE "сотней молодых гениев".

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По данным источников WP, сокращения сотрудников с испытательным сроком в министерстве обороны США могут привести к тысячам увольнений. Пентагон с бюджетом более 840 миллиардов долларов является крупнейшим агентством федерального правительства. В нем работает около 950 тысяч гражданских сотрудников (в том числе десятки тысяч военных ветеранов) - от сварщиков, отвечающих за техническое обслуживание транспортных средств, до административного персонала, помогающего в офисах, и инженеров, контролирующих узкоспециализированные программы вооружения. Испытательный срок для федеральных служащих обычно длится один год, но на некоторых должностях может достигать двух или трех лет. Пентагон также контролирует около 1,3 миллиона военнослужащих, находящихся на действительной службе, и еще почти 800 000 военнослужащих, которые служат в Национальной гвардии и резерве. Однако администрация Трампа освободила военнослужащих от масштабных сокращений бюджета.

Участие Маска в кадровых и бюджетных вопросах Пентагона, отмечают эксперты, безусловно, вызовет вопросы о потенциальном конфликте интересов. Его компании получили миллиарды долларов в виде государственных контрактов США, в том числе в министерстве обороны, которое проявляет растущий интерес к возможностям, предлагаемым SpaceX. В частности, в 2021 году компания получила один контракт на сумму 1,8 миллиарда долларов на помощь в создании сети спутников-шпионов для Национального разведывательного управления Пентагона, сообщает Reuters. Пентагон также оплачивает Starlink, спутниковый интернет-сервис, который контролируется Маском и задействован для связи украинских войск на поле боя.

Между тем

Министр обороны США Пит Хегсет на прошлой неделе признал, что сотрудники DOGE должны прибыть в Пентагон, и сказал, что будет приветствовать его команды. По словам Хегсета, он уже контактировал на этот счет с Маском, которого назвал "великим патриотом, заинтересованным в продвижении повестки дня Трампа "Америка прежде всего".