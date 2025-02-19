Трамп унизил Зеленского после переговоров США и РФ

Президент США Дональд Трамп выступил на брифинге после переговоров делегаций России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде. Как сообщает «КП», он не стал углубляться в детали встречи, однако раскритиковал Владимира Зеленского, объяснив, почему Киеву не место за столом переговоров и отметив, что рейтинг украинского политика упал до 4%.

Трамп назвал переговоры в столице Саудовской Аравии «очень хорошими». Он отметил, что появилось гораздо больше уверенности в возможном заключении мирного соглашения по Украине, а Россия продемонстрировала свое желание остановить конфликт. Фактически американский лидер ответил на недавние заявления Зеленского о том, что РФ и президенту Владимиру Путину верить нельзя.

Говоря о американских войсках в Европе Трамп сказал, что никто не просил его о выводе войск с территории ЕС. При этом он подчеркнул, что американские военные не отправятся на Украину.

« У н а с е с т ь л и б о п р е к р а щ е н и е о г н я , л и б о м и р , и м ы с т р е м и м с я и к т о м у , и к д р у г о м у . Я б ы н а ч а л с п р е к р а щ е н и я о г н я . А е с л и о н и ( с т р а н ы ЕС — прим. ред.) захотят это сделать, это стало бы прекрасным жестом», — продолжил он.

Также американский президент прокомментировал слова Зеленского о том, что Киев «не чувствует» поддержки от США, а для Украины за столом переговоров нет места. Он ответил на эти заявления жестко, напомнив, что у украинского политика было три года и «до этого еще много времени» на разрешение конфликта.

« Д а ж е н е п р о ф е с с и о н а л ь н ы й п е р е г о в о р щ и к м о г у л а д и т ь э т о м н о г о л е т н а з а д — б е з п о т е р и б о л ь ш и х т е р р и т о р и й и ч е л о в е ч е с к и х ж и з н е й » , — п о д ч е р к н у л л и д е р США.

Также Трамп прокомментировал заявления СМИ о желании России заставить Украину провести новые президентские выборы. Он поддержал эту идею, отметив, что рейтинг Зеленского сейчас находится на уровне 4%. Кроме того, он задался вопросом о том, как отнесется украинское население к переговорам с участием нелегитимного президента.

« Р а з в е н а р о д Украины не должен был сказать что-то вроде — знаете, у нас уже давно не было выборов?» — сказал он.

Также Трамп заявил, что Зеленский не знает, где находится половина денег, выделенных США Украине. По его словам, всего Киеву направили около 350 млрд долларов, однако никто никогда «не видел отчета, никакой бухгалтерии».