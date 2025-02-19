Переговоры в Эр-Рияде, естественно, остаются главной темой всех мировых изданий. Даже самые антироссийские журналисты и эксперты были вынуждены признать: Россия громко вернулась на западную дипломатическую арену.

Об этом пишет, например, издание Daily Wrap, в интервью которому британский аналитик Кейр Джайлс не без горечи отмечает: во время переговоров Москва достигла своих целей, в то время как Вашингтон не добился успехов. Впрочем, тут надо делать скидку на «обиду» и растерянность европейцев по поводу резкого разворота Трампа.

- А н а л и т и к и и з н а ч а л ь н о н е о ж и д а л и , ч т о в с т р е ч а п р и н е с ё т п о л ь з у к о м у - л и б о , к р о м е Р о с с и и , - г о в о р и т Д ж а й л с . - С о е д и н ё н н ы е Ш т а т ы , ч т о н е у д и в и т е л ь н о , н и ч е г о н е д о б и л и с ь - н и д л я с е б я , н и д л я с в о и х с о ю з н и к о в . П е р в ы е с о о б щ е н и я о п е р е г о в о р а х п о з в о л я ю т п р е д п о л о ж и т ь , ч т о Р о с с и я в е р н у л а с е б е с т а т у с с т р а н ы , с к о т о р о й с т о и т в е с т и д и а л о г . Т а к и м о б р а з о м , с п у с т я т р и г о д а [ п о с л е н а ч а л а б о е в ы х д е й с т в и й ] Путину удалось вернуть своё положение в международном сообществе.

В Совете по международным отношениям (CFR), «мозговом центре» американского Госдепартамента, напротив, воспринимают результаты переговоров положительно. В своем информационного бюллетене Daily News Brief, эксперты пишут: переговоры в Эр-Рияде знаменуют собой кардинальный сдвиг в политике США, которые при Джо Байдене вместе с союзниками по НАТО стремились изолировать Москву в экономическом и дипломатическом плане. Переговоры в Эр-Рияде стали самыми масштабным между сверхдержавами с начала СВО.

- П у б л и ч н ы е з а я в л е н и я Москвы свидетельствуют о ужесточении требований. Представители МИДа призвали НАТО отказаться от обещания 2008 года о том, что Украина вступит в альянс в неопределённый срок в будущем, и выступили против размещения европейских войск на Украине, независимо от их роли, - считают эксперт CFR Пол Стэйрс и аналитик Майкл О’Хэнлон из американского Института Брукингса.

CNN пишет, что уже после первого дня переговоров удалось добиться конкретных решений. В частности, посольства США и России вернутся к прежней численности персонала после взаимных высылок, которые начались еще после обвинений в отравлении Сергея Скрипаля в 2018 году. То есть размораживаются дипломатические отношения, которые ухудшились еще задолго до начала СВО, подчеркивает CNN. И это напоминает знаменитую «перезагрузку» отношений России и США, которую объявили Сергей Лавров и Хиллари Клинтон на саммите в 2009 году.

- З е л е н с к и й н е м е д л е н н о о т р е а г и р о в а л н а э т о , о т м е н и в з а п л а н и р о в а н н у ю н а с р е д у п о е з д к у в Эр-Рияд, где он, возможно, надеялся присутствовать на мирном саммите США и России. Он злится, но из-за продолжающегося сближения США и России, а не из-за того, что на их саммите произошло что-то ужасное для Украины, - говорит обозреватель CNN Ник Уолш.

Вместо Саудовской Аравии Зеленский отправился в Турцию, где встретился с президентом Реджепом Эрдоганом. И чтобы польстить ему, заявил: любые гарантии безопасности Украине должны предоставлять не только США и Евросоюз, но и Турция, пишут Euronews.

Шольц прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде

Эрдогану идея так понравилась, что он тут же предложил: Турция могла бы стать «идеальным местом» для будущих мирных переговоров между Россией, США и Украиной. Правда, если Зеленский хвалит Эрдогана, то сам Эрдоган - Трампа: он уверен, что американцам удастся добиться «быстрого прекращения войны путём переговоров».

Вполне вероятно, что мирное соглашение будет подписывать уже не Зеленский. Американское издание Fox News пишет, что ключевой частью мирного соглашения, которое обсуждалось в Эр-Рияде, может стать принуждение Украины к проведению новых выборов. И США, и Россия считают, что у Владимира Зеленского мало шансов на переизбрание, полагают источники Fox News. А любой кандидат, кроме Зеленского, будет значительно более гибким и готовым к переговорам и уступкам.

А вот The New York Times обращает внимание не на военный или политический аспект переговоров, а на чисто экономический. Зеленский «обломал» администрацию Трампа, которая хотела заключить соглашение о разделе украинских полезных ископаемых.

- Р о с с и я ж е г р а м о т н о и с п о л ь з о в а л а п е р е г о в о р ы , ч т о б ы у д о в л е т в о р и т ь и н т е р е с г - н а Т р а м п а к п р и б ы л и и п р и р о д н ы м р е с у р с а м , - п и ш у т о б о з р е в а т е л и T h e N e w Y o r k T i m e s Э н т о н и Т р о я н о в с к и и И с м а и л Н а а р . - А м е р и к а н с к и е н е ф т я н ы е к о м п а н и и и д р у г и е к о м п а н и и м о г у т п о л у ч и т ь с о т н и м и л л и а р д о в д о л л а р о в , с н о в а н а ч а в в е с т и б и з н е с в Р о с с и и .

Ведущие западные нефтяные компании, включая Exxon Mobil, покинули Россию три года назад. При этом американский бизнес потерял около $300 млрд. Однако переговоры с администрацией Трампа и мирное соглашение по Украине — это путь к отмене жестких санкций, введенных администрацией Байдена, пишет The New York Times.