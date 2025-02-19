Разногласия между Европейским союзом и США, возникшие на Мюнхенской конференции по безопасности, создали угрозу для будущего Украины. Об этом заявил бывший президент республики Петр Порошенко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на своей странице в социальной сети Facebook* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Порошенко также раскритиковал планы действующего президента Украины Владимира Зеленского, «за которыми ничего не стоит», а также заявил, что республику на конференции представляли не политики, а «эффективные менеджеры».

" « С т р а т е г и и н е с л о м л е н н о с т и » , « ф о р м у л ы п о б е д ы » , « с а м м и т ы м и р а » л о м а ю т Украину»", — написал экс-президент.

Политик напомнил, что раскол между странами НАТО и напряженность в отношениях между Евросоюзом и США продолжают пагубно влиять на связь Киева и Вашингтона.

Порошенко назвал дату выборов на Украине

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Одной из ключевых тем стал конфликт на Украине. За несколько дней до конференции президент США Дональд Трамп провел первый официальный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ряд вопросов, включая украинский кризис и пути его решения.

Американскую делегацию в Мюнхене возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик раскритиковал власти Евросоюза и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Позиция американских властей несколько шокировала глав европейских делегаций. Подробнее — Р «Газеты.Ru».