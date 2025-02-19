Россия одержала победу в первом раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом заявил сопредседатель фракции по Украине в палате представителей США Джейк Охинклосс, передает Reuters.

« К р е м л ь д о б и л с я н о р м а л и з а ц и и д в у с т о р о н н и х д и п л о м а т и ч е с к и х о т н о ш е н и й , и с к л ю ч а ю щ и х [ и з п е р е г о в о р н о г о п р о ц е с с а ] Украину и НАТО, и он ничем не пожертвовал ради этого», — добавил политик.

Эмма Эшфорд из аналитического центра Стимсона отметила, что отсутствие Украины на переговорах в Саудовской Аравии может быть оправдано тем, что участие слишком многих европейских партнеров может усложнить достижение результатов.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Лавров назвал переговоры с США небезуспешными

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что говорить о встрече Путина и Трампа пока рано.