Руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) и американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х отреагировал на сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский уклонялся от службы в армии. Об этом факте в биографии украинского лидера ранее написал ирландский журналист Чей Боуз.

Сначала он процитировал в своем аккаунте слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что Зеленский четырежды уклонялся от получения повесток. Маск оставил под этим сообщением журналиста два восклицательных знака. Отмечается, что информацию об уклонисте Зеленском Порошенко озвучил 16 февраля, вскоре после введения против него пожизненных санкций.

Ранее основатель SpaceX согласился с мыслью, что Зеленскому невыгоден мир в собственной стране. Американский предприниматель высказал свое мнение с помощью эмодзи, которое обозначает 100%.

Маск заявил о потрясающем чувстве юмора у Зеленского

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов выразил мнение, что встреча российской и американской делегаций на территории Саудовской Аравии вызвала у Зеленского истерику. Особенно, по мнению Рогова, украинского президента разозлил нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.