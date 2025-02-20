Трамп заявил о грубом отношении Зеленского к министру финансов США

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время поездки министра финансов США Скотта Бессента на Украину с ним обошлись грубо. Его слова приводит ТАСС.

Как утверждает американский лидер, Бессент долго добирался до Киева, однако президент Украины Владимир Зеленский спал и был недоступен для встречи.

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«Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов. Он поехал туда, чтобы подписать документ, а вернулся пустой», — заявил Трамп.

12 февраля Бессент отдал Зеленскому финансовое соглашение о доступе США к полезным ископаемым республики, которое так и не было им подписано. Затем президент Украины и вовсе заявил, что отказался от документа.